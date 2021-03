franceinfo junior. Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?

Affiche lors d'une exposition sur le harcelement scolaire dans un collège de Clamart (Hauts-de-Seine). (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP)

Dimanche dernier, près de 2 000 personnes se sont réunies à Argenteuil dans le Val-d'Oise, pour rendre hommage à Alisha, une jeune fille de 14 ans morte noyée dans la Seine quelques jours plus tôt. Deux camarades de son lycée sont accusés de l'avoir tuée, l'aboutissement dramatique d'une histoire de harcèlement à l'école et sur les réseaux. On parle de ce sujet avec Brandy, Nabil et Marya, élèves en troisième au collège Claude Bernard à Paris. Ils interviewent Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion, la Main tendue pour lutter contre le harcèlement.

Marya démarre l'émission avec sa question : elle veut savoir si l'invitée a un parcours particulier et un lien avec la question du harcèlement. Nabil prend le micro à son tour : "Quels sont les moyens utilisés pour le harcèlement ?" Le collégien se demande aussi si le harcèlement est aussi "répandu" au collège qu'au lycée. Brandy veut savoir à son tour : "Quels sont les cibles des personnes qui harcèlent ?" Marya se demande aussi comment "venir en aide" à une victime de harcèlement, "de notre entourage ou qu'on voit dans l'école". L'occasion de rappeler l'importance de ne pas rester seul face à cette situation, d'en parler autour de soi à des personnes de confiance, même si cela peut sembler difficile. L'occasion de rappeler aussi l'existence d'un numéro d'aide gratuit, le 3020, ainsi que ce site internet dédié. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission consacrée au harcèlement scolaire et aux moyens de le combattre.