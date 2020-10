franceinfo junior. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?

Des déchets alimentaires. Photo d'illustration. (CHRISTELLE BESSEYRE / MAXPPP)

Vendredi 16 octobre, c'est la journée mondiale contre le gaspillage alimentaire. Mais d'où vient-il ? Comment peut-on lutter contre ce gaspillage ? On en parle dans l'émission du jour avec une spécialiste du sujet : Fanny Bénard, consultante en développement durable, co-créatrice du podcast Les taties flingueuses.

Pour lui poser des questions sur ce sujet toujours d'actualité : Youna et Lyaël s'expriment au micro de franceinfo junior depuis les Hautes-Alpes : "Pourquoi on jette tous ces aliments ? Quelle est la quantité d'aliments gaspillés par an ? Où est-ce qu'on jette ces aliments ?" Au micro, Lyaël raconte aussi que dans son collège, les élèves utilisent un compost pour recycler certains aliments. Les enfants proposent aussi une idée : avoir des poules à la maison pour manger les déchets ! L'émission revient sur ces pratiques anti-gaspi. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission dédiée au gaspillage alimentaire, en France et dans le monde.