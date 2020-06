franceinfo junior. Comment lutter contre la pollution dans les océans ?

Une bouteille en plastique sur une plage. Photo d'illustration. (JAMES HARDY / MAXPPP)

Lundi 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. L'occasion de parler la pollution de ces étendues de mer qui recouvrent la majeure partie de la Terre. Dans franceinfo junior, des enfants interviewent un spécialiste du sujet : Ludovic Frère Escoffier, responsable du programme Océans à l'association WWF France.

Oscar se lance pour la première question : "Quel est l’océan le plus pollué ?" demande le jeune intervieweur. L'invité du jour lui explique : "C'est le Pacifique Sud où on a trouvé la plus grande quantité de débris plastiques." Il faut s'imaginer que le plastique "arrive à 80% depuis la Terre : il n'est pas uniquement jeté par les bateaux" mais il vient des déchets sur les plages, "qui viennent des rivières". Du plastique qui se décompose ensuite dans l'eau en "petites particules". Une pollution plus récente inquiète aussi les défenseurs de l'environnement : les masques chirurgicaux qui protège du coronavirus car ils sont faits à base de plastique !

Comment lutter contre la pollution des océans ? Est-ce qu'elle se retrouve dans les poissons que l'on mange ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior avec les questions des enfants sur la pollution plastique dans les océans.