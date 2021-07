franceinfo junior. Comment lutter contre la maltraitance envers les enfants ?

Un enfant prostré et une peluche. Photo d'illustration. (LIONEL VADAM / MAXPPP)

Mardi 22 juin et mercredi 23 juin, se tiennent les États généraux de l'enfance en danger à Lille. On en parle dans franceinfo junior avec Eric Delemar, Défenseur des enfants en charge de la promotion et de la défense des droits de l'enfant auprès de la Défenseure des droits. Il répond aux questions de Benoit et Antonin, élèves au collège Marie Marvingt à Tallard dans les Hautes-Alpes.

C'est Antonin qui ouvre l'émission avec sa première question : "Combien d'enfants sont maltraités en France ?" demande le collégien au micro de l'émission. L'occasion pour l'invité de rappeler les chiffres et tout ce qui peut constituer des situations de maltraitance envers les enfants, et les conséquences pour eux. "Qui maltraite les enfants ?" interroge Benoit. "Y-a-t-il des enfants qui meurent de la maltraitance ?" continue le collégien. Antonin veut savoir comment faire pour y remédier, s'il y a des associations d'aide par exemple. Il existe d'ailleurs un numéro pour parler des situations de violence ou de danger envers les enfants : le 119, ainsi qu'un site Internet.

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour qui s'intéresse à la maltraitance des enfants et aux moyens d'en venir à bout.