franceinfo junior. Comment lutte-t-on contre les cancers ?

Mardi 4 février, c'est la journée nationale de lutte contre le cancer. Mais c'est quoi ? Est-ce qu'on peut en guérir ? On en parle dans l'émission franceinfo junior du jour, avec la vice-présidente de la Ligue contre le cancer, Catherine Simonin. L'organisation a lancé un site internet pour répondre aux questions des plus jeunes sur le cancer, Lig-up. L'invitée répond ce mardi aux questions d'élèves de sixième du collège Jean-Jacques Rousseau de Darnétal en Seine-Maritime.

"Qu'est-ce que c'est le cancer ?" interroge d'abord Gabriel. L'invitée lui répond : "Notre corps comprend des cellules. Ces cellules normalement naissent, vivent et meurent, ça constitue les organes. Mais tout d'un coup, il y a comme un bug informatique, elles déraillent complètement : au lieu de se diviser, naître et mourir, elles ne meurent plus mais se divisent énormément. Elles deviennent un tumeur, une boule."

Saliou veut savoir ce qui cause le cancer. "Les causes sont multiples, explique Catherine Simonin. D'abord on est constitué avec des gènes, c'est ce qui nous programme un peu comme un programme informatique sur un ordinateur. Ca peut générer des anomalies et on peut développer un cancer à cause de son capital génétique." Et puis il y a "des facteurs externes" comme le tabac, la principale cause de cancer, souligne l'invitée. "La deuxième, c'est l'alcool, ensuite c'est comment on mange (...) et la sédentarité" c'est-à-dire le fait de ne pas faire de sport régulièrement - ou encore la pollution. Comment on soigne le cancer ? Peut-il arriver à tout âge ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour et les autres questions des enfants sur le cancer.