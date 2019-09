franceinfo junior. Comment les professeurs préparent-ils la rentrée des classes ?

Une écolière dans sa classe le jour de la rentrée, le 2 septembre 2019. (MARTIN BUREAU / AFP)

Les vacances, c'est fini ! Près de 12,4 millions d'élèves et 870 000 enseignants ont repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre. Mais au fait, qui prépare la rentrée à l'école ? Que font les professeurs avant l'arrivée des élèves ? Pour en parler, franceinfo junior donne la parole à des enfants, plutôt pressés de retrouver leur école et leurs camarades de classe. C'est Anne Goumis, professeur des écoles à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) qui leur répond.

Les profs ont-ils encore un peu le trac de la rentrée des classes ? "On n'appréhende plus la rentrée quand on a plein de rentrées avant. On appréhende un nouveau rythme, il va falloir se recoucher un peu plus tôt, comme les enfants, et c'est une nouvelle aventure qui commence", répond l'enseignante de CP.

Salomé, 9 ans, veut savoir de son côté : "Est-ce que vous saviez déjà quels enfants vous aurez dans votre classe ?" Anne Goumis répond à la jeune élève qu'elle savait. "À la fin du mois de juin, on organise les classes pour la rentrée. On rencontre les maîtresses de maternelle puisque j'ai un CP, et on organise ensemble les classes. (...) On essaie d'équilibrer entre les garçons et les filles, des enfants qui sont amis et qui ont besoin de rester ensemble pour être rassurés. Et on fait en fonction des niveaux de chacun. On essaie de faire au mieux."

Comment les élèves sont-ils répartis dans les classes ?

Emma veut savoir comment on fait s'il y a plus ou moins d'élèves à la rentrée. "C'est souvent un problème d'organisation. C'est notre cas dans notre école cette année : on va couper les classes et faire des classes avec différents niveaux dans une même salle de classe avec une maîtresse qui aura par exemple des CP, CE1." Il est possible de modifier la classe jusqu'à la veille de la rentrée et jusqu'au dernier moment, précise l'invitée, par exemple si un élève a déménagé.

Marck a une question sur les coulisses de l'école. "Qu'est-ce que les profs font avant qu'on arrive à l'école ?", demande l'écolier. "Tous les matins, on arrive beaucoup plus tôt que les élèves, on prépare la classe", explique l'enseignante, par exemple, le tableau, le travail à préparer et le matériel. Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur la rentrée des classes.