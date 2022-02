franceinfo junior. Comment les déchets arrivent-ils dans l'océan ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

A la veille de la clôture du Sommet des Océans qui se tient à Brest, l'apnéiste et ambassadeur de l'événement Guillaume Néry répond aux questions des enfants.

Le One Ocean summit, ou Sommet mondial des Océans, se termine vendredi 11 février, à Brest (Finistère). L'occasion de parler de la mer et des pollutions qui la menacent. Les élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire Eustache-Varet-de-Violaines (Pas-de-Calais) posent leurs questions à Guillaume Néry, apnéiste multi-récompensé, et ambassadeur du Sommet.

Thibaud demande d'abord : "Comment les déchets arrivent-ils dans l'océan ?" Adrien s'inquiète de savoir si "on peut mourir en mangeant du poisson qui contient des micros plastiques ?" Ensuite, Lola voudrait savoir s'il "est possible qu'en 2050, la plupart des animaux marins soient en voie de disparition ? Vont-ils tous mourir ?".

Est-il possible de retirer les plastiques des océans ? Thibaud, sur franceinfo

Thibaud s'interroge encore : "Comment les bateaux polluent et comment l'éviter ?" Et enfin Lola pose cette dernière question : "Y a-t-il des solutions pour sauver les océans ? N'est-ce pas trop tard ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.