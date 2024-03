franceinfo junior. Comment fonctionne notre cerveau ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

A l'occasion de la semaine du cerveau, franceinfo explore le sujet avec Grégoire Borst, professeur de psychologie et neurosciences de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris Cité.

C'est en ce moment la semaine du cerveau, l'occasion de mieux comprendre celui qui nous fait réfléchir et vivre. On parle du cerveau dans franceinfo junior avec Grégoire Borst, professeur de psychologie et neurosciences de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris Cité. Il est aussi l'auteur du podcast "Votre Cerveau" sur France Culture. Le spécialiste répond aux questions des élèves de CM2 de l'école PEF à Saint-Ouen en région parisienne.

"Comment fait-on pour réfléchir ?", questionne Abel.

"Le cerveau est rélié à quelle partie du corps ?", poursuit Lyana.

"Est-ce que selon la taille ou le poids de l'être humain, la taille ou le poids du cerveau peut changer aussi ?", se demande Milo.

"Est-ce que le cerveau d'humain et le cerveau d'animal ça marche pareil ?", questionne Dimitri.

