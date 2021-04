franceinfo junior. Comment faire l'école à la maison ?

Cours de géométrie à distance pour un collégien pendant le premier confinement, le 21 avril 2020 (STÉPHANIE BERLU / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

C'est parti pour une semaine d'école à la maison, malgré des bugs de connexion aux plateformes. Les enfants et les ados doivent cette semaine travailler depuis chez eux et suivre à distance les cours de leurs enseignants. On en parle dans franceinfo junior avec Nathalie Déjardin-Bonnet, professeure des écoles et conseillère pédagogique en Charente-Maritime. Parmi les enfants obligés de rester à la maison, il y a Hawa et Ernestine, en CM2 à l'école Ourcq B à Paris.

Elles sont plutôt partagées sur ce retour à la maison : Ernestine aime plutôt bien les cours Zoom "mais elle préfère les cours en vrai". Elle raconte que pendant le premier confinement, en restant à la maison, elle avait "du mal à travailler" et "à se concentrer". Il faut essayer "d'organiser sa journée en plusieurs petits temps différents", lui conseille l'enseignante, histoire de récréer le rythme habituel de l'école. De son côté, Hawa n'aime pas "trop faire école sur ordi" et elle n'apprécie pas de "voir les gens en caméras" : "la maîtresse me manque, mes amies me manquent et beaucoup de choses me manquent" raconte l'écolière.

La professeure des écoles donne des astuces aux enfants pour passer au mieux cette période. Elle raconte aussi comment les enseignants ont pu s'organiser pour préparer cette semaine particulière. Une émission à réécouter en entier sur cette page, au micro de la journaliste Marie Bernardeau.