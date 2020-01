franceinfo junior. Comment ça fonctionne une pharmacie ?

Une pharmacie à Avignon (Vaucluse). Photo d'illustration. (JADE PEYCHIERAS / FRANCE-BLEU VAUCLUSE)

Doliprane, Nurofen, Advid... Ces médicaments ne seront plus disponibles en vente libre, dans les rayons, à compter du mercredi 15 janvier. Ils seront obligatoirement derrière le comptoir des pharmaciens. Cette décision concerne les médicaments à base d'ibuprofène, de paracétamol et d'aspirine a été annoncée mardi par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), après un premier avis en ce sens début octobre. Mais à quoi ça ressemble le métier de pharmacien ? On en parle dans franceinfo junior avec Denis Millet, pharmacien à Nantes, membre du bureau national de la FSPF, syndicat majoritaire. Il répond aux questions de trois élèves de CM1 de l'école Ambourget à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). C'est quoi la différence entre pharmacie et parapharmacie ? Pourquoi certains médicaments peuvent être dangereux ? Combien d'années d'études faut-il pour être pharmacien ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour consacrée à ce sujet.