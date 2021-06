franceinfo junior. Comment bien apprendre à nager ?

Une leçon de natation dans une piscine à Caen (Calvados). (OLIVIER DUC / RADIO FRANCE)

Les vacances arrivent à grands pas pour les enfants, elles démarreront mardi 6 juillet. Mais avec l'arrivée de l'été, des maîtres-nageurs sont inquiets : les restrictions sanitaires des derniers mois ont pu être un obstacle à l'apprentissage de la natation. Alors attention cet été au bord de la piscine ou de la mer. On prend quelques conseils avec un spécialiste du sujet : Axel Lamotte, du Syndicat national professionnel des maitres nageurs-sauveteurs. Il est interviewé par Félice et Astrée, en CM1 à l'école Surène à Paris.

"Est-ce qu'on est obligé de savoir nager ou ce n'est pas très grave ?" demande Astrée pour démarrer l'émission. "Est-ce que c'est mieux d'apprendre à nager dans une piscine ou plutôt dans la mer ?" continue l'élève de CM1. "C'est quoi les risques quand on nage à la mer et non à la piscine ?" interroge de son côté Astrée. "Est-ce qu'il est possible quand on est un adulte d'apprendre à nager dans une piscine avec un professeur ?" termine Félice.

