franceinfo junior. Comment a-t-on le droit d'aider les migrants en France ?

Une responsable de l'organisation Amnesty International, en charge d'une mission d'observation à la frontière franco-italienne, doit être jugée ce mercredi 30 mai à Nice pour avoir "facilité" l'entrée sur le territoire de deux migrants mineurs. Comme le détaille cette interview de notre rédaction sur le sujet, Martine Landry dit les avoir seulement "accueillis" à la frontière française à Menton. Elle encourt jusqu'à cinq années d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Ce procès en rappelle d'autres, comme celui de l'agriculteur Cédric Herrou, condamné en appel pour "aide à l'immigration clandestine" mais qui s'est pourvu en cassation. Il avait été jugé pour avoir transporté et hébergé des migrants clandestins qui transitaient par la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), près de la frontière italienne. Il est devenu l'un des symboles de l'aide aux migrants et de ce que certains nomment le "délit de solidarité". Vous avez plus d'explications sur ce terme, aux contours parfois flous, dans cet article. Jeudi 31 mai, ce sont trois personnes qui seront également jugées à Gap, ce qui a conduit des personnalités à publier un texte de soutien dans le journal Le Monde.

Comment a-t-on le droit d'aider les migrants ?

Transports, nourriture, hébergement, aide des migrants avec ou "sans papiers"... Que peut-on faire et que dit la loi ? C'est le sujet du jour au micro de franceinfo junior. Pour répondre aux questions de quatre collégiens : Serge Slama, professeur de droit public à l’Université de Grenoble Alpes.

