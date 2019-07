franceinfo junior. Combien d'habitants compte la Terre ?

Des piétons marchent dans une ville. (MAXPPP)

Jeudi 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population, une célébration inventée par les Nations Unies pour alerter et se questionner sur l'importance et l'urgence de ce sujet. Mais au fait, combien d'habitants peuplent la Terre ? Combien serons-nous dans 40 ans ? C'est le sujet du jour dans franceinfo junior.

Au micro : des élèves de CM1-CM2 de l'école des Tilleuls à Orcemont (Yvelines). L'invité du jour pour leur répondre : Nicolas Brouard, démographe et directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques (Ined).

Au micro, Léa pose une première question : "Combien y-a-t-il de personnes en tout dans le monde ?" Nicolas Brouard lui répond : "Il y a plus de 7,5 millards d'habitants sur Terre. Jusqu'à la Révolution française en 1789 et Napoléon, il y avait à peine un milliard d'habitants. La population croissait très lentement. Elle a atteint deux milliards en 1927."

11 milliards en 2050 ?

Le micro revient ensuite à Thomas : l'élève veut savoir s'il y a plus d'enfants qui naissent ou de personnes qui meurent. "Chaque seconde, il y en moyenne quatre enfants qui naissent et deux personnes qui meurent", répond le démographe. Il explique que si on suit ce rythme, "la population doublerait en 70 ans." Néanmoins, "le nombre moyen d'enfants va continuer à baisser, il est actuellement de 2,5. On prévoit que ça va passer à deux, ce qui constituerait un stabilisation de la population à 11 milliards en 2050."

Thomas à nouveau veut savoir combien il y a de couleurs de peau différentes dans la population. "Il y a des multitudes de couleurs de peau, il y en a autant que d'Hommes, lui explique Nicolas Brouard. Les hommes qui habitent plus près de l'Equateur sont un peu plus noirs que ceux qui habitent vers les pôles. Mais les migrations ont existé de tout temps, donc les mélanges aussi de tout temps. Mais les distances parcourues par les migrants sont beaucoup plus importantes et plus rapides aujourd'hui que durant la Préhistoire."

1,2 milliard d'ados sur Terre

Tristan prend à son tour le micro pour interroger le spécialiste : l'élève a envie de connaître combien d'ados il y a sur Terre. "Déjà les démographes ont besoin de définir des âges. Les Nations Unies définissent les ados comme des gens entre 10 et 19 ans. Ils représentent 1,2 milliard soit un sixième de la population mondiale. Ca a atteint 20% de la population mondiale dans les années 80 mais depuis ça ne fait que descendre."

Léa enfin se demande "combien de personnes il y a au minimum dans un pays ?" Nicolas Brouard, démographe, fait le compte : "Il y a un Etat qui s'est fait connaitre après la Seconde Guerre mondiale, c'est Sealand, un petit Etat situé à l'est de l'Angleterre. Ca permettait de prévoir l'arrivée des Allemands quand ils allaient bombarder Londres. Ce petit territoire, il a à peu près entre un et cinq habitants selon si on est en été ou en hiver. Mais aucun membre des Nations Unies n'a reconnu ce pays, donc est-ce un pays ? Le plus petit pays reconnu comme Etat-membre des Nations Unies, c'est Tuvalu avec 10 640 habitants. Il est constitué de huit atolls dans le Pacifique. Mais certains de ces atolls pourraient en partie être recouverts par la montée des eaux en raison du changement climatique." Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier l'émission franceinfo junior du jour sur la démographie mondiale.