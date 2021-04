franceinfo junior. C'est quoi une momie ?

Un sarcophage doré au Musée de la civilisation égyptienne, dans le quartier Fustat du Vieux Caire, lors de sa réouverture officielle, le 4 avril 2021. (MAHMOUD KHALED / AFP)

Un grand défilé de 22 momies a récemment été organisé au Caire, en Égypte : 18 rois et quatre reines qui reposent désormais au Musée national de la civilisation égyptienne. On en parle avec les enfants de l'école Toussaint Louverture, à Clichy (Hauts-de-Seine). Pour répondre à leurs questions sur les momies et l'Égypte ancienne, franceinfo junior tend son micro Philippe Charlier, anthropologue, archéologue et directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly.

Une question de définition pour démarrer l'émission et poser le sujet : au micro, Carole demande ce que sont les momies. "Les rois et les reines étaient-ils des momies ?" questionne à nouveau l'élève de CM2. "C'est vrai qu'on leur tirait la cervelle par les trous de nez ?" interroge à son tour Romain, qui a entendu parler de ce procédé. L'écolier veut aussi savoir : "Quel est le nom des momies qui vont aller dans le musée ?"

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission consacrée aux momies égyptiennes, au micro du présentateur David Dauba.