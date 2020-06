franceinfo junior. C'est quoi un ouragan ?

L'ouragan Agatha vu d'un satellite au-dessus des Caraïbes, le 1er juin 2020. (Z03 / MAXPPP)

C'est le début de la saison des ouragans. Dimanche 31 mai, c'est une tempête tropicale qui s'est abattue sur le Guatemala et le Salvador. En quoi consistent ces phénomènes ? On en parle dans franceinfo junior avec Alix Roumagnac, président de Predict Services, une filiale de Météo France en charge de l'évaluation de ce genre de risques naturels. Winner et Lucas, élèves de CM1-CM2 de l'école Pierre Bodin-Jean Zay, posent leurs questions au micro.

Au micro, Winner se demande d'abord : "Comment se forment les ouragans ?" demande l'écolier. Alix Roumagnac lui explique : "Ils se forment toujours sur les océans en particulier lorsqu'il y a des eaux chaudes. Au départ c'est une dépression que fait monter l'air chaud en altitude. Dans le cas d'un ouragan, la dépression utilise la chaleur de l'océan pour faire monter cet air chaud en altitude de plus en plus vite. Avec la rotation de la Terre, il y a une force, la force Coriolis, qui va faire monter cet air en tourbillonnant." De son côté, Lucas veut savoir si un ouragan est grand. Le spécialiste du sujet lui détaille : "L'oeil du cyclone peut faire 30 à 60 kms de diamètre. Le cyclone entier (...) est aux alentours de 500 kms mais ça peut aller jusqu'à plus de 1 000 kms de diamètre."

Sur cette page, réécoutez en entier les questions des enfants et les réponses d'Alix Roumagnac, président de Predict Services, entreprise spécialisée dans la prévention des risques naturels.