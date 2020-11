franceinfo junior. C'est quoi le Black Friday ?

Une affiche Black Friday sur la vitrine d'une boutique de Périgueux (Dordogne). (NOÉMIE PHILIPPOT / FRANCE-BLEU PÉRIGORD)

En France, en période de confinement, le Black Friday a finalement été repoussé alors qu'il était prévu le vendredi 27 novembre. Ce vendredi de soldes et de réductions en magasins et en ligne est une opération commerciale dont les enfants ont entendu parler. On en parle dans l'émission franceinfo junior avec Pascale Hebel, directrice du pôle "Consommation et entreprises" au Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). Elle répond aux questions d'élèves de CE2-CM1 à l'école Orangis de Ris-Orangis (Essonne).

"À quoi sert le Black Friday ? J'ai compris que c'était des soldes qui normalement se passent le vendredi 27 novembre mais ça a été reporté parce qu'y a le Covid19" avance Line-Thaïs. De son côté, Ajar veut savoir pourquoi le Black Friday a été inventé....

Sur cette page, écoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur le sujet, au micro de la présentatrice Marie Bernardeau.