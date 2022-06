franceinfo junior. C'est quoi la variole du singe ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

La France comptait, mardi 7 juin, 66 cas confirmés d'infection par le virus de la variole du singe, selon les autorités sanitaires. Au niveau mondial, dans les pays non endémiques de cette maladie, 1 000 cas ont été signalés, selon les chiffres communiqués mardi 8 juin par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

On parle de ce sujet dans l'émission franceinfo junior de ce jour. Pour répondre aux questions d'élèves de CM2 d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne : Yannick Simonin, virologue et enseignant-chercheur Inserm à l’université de Montpellier.



La première question est posée par Hana : "Comment est apparue cette maladie et dans quel pays ?" demande l'écolière. De son côté, Elias veut savoir comment on peut attraper la variole du singe. Hana interroge sur les symptômes de la maladie. Elle veut aussi savoir si la variole du singe peut toucher les enfants. Elias se demande s'il existe des médicaments ou des vaccins contre cette maladie.

