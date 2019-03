franceinfo junior. C'est quoi la rougeole ?

Un cas de rougeole à l'université de Lille (Nord), le 16 février 2018. (MAXPPP)

98 pays du monde ont signalé davantage de cas de rougeole l'an dernier comparé à 2017, alerte l'Unicef dans une note publiée le 1er mars. Par exemple, l'Ukraine a comptabilisé 35 120 cas de rougeole en 2018, soit près de 30 000 de plus qu'en 2017. Des chiffres qui marquent "un recul des progrès réalisés dans la lutte contre cette maladie très facilement évitable mais qui peut se révéler mortelle", analyse l'organisation mondiale. Des cas de rougeole qui concernent aussi la France : 244 ont été déclarés depuis le début d'année et dans 91% des cas, la rougeole est apparue chez des personnes non ou mal vaccinées, selon Santé Publique.

Mais c'est quoi la rougeole ? Est-elle contagieuse ? Au micro de franceinfo junior ce mardi : Abdelillah, Will et Abdelkrim, des élèves de CM2 de l'école Jean Moulin à Villenave d'Ornon (Gironde). Ces enfants posent leurs questions au professeur Jean-Louis Koeck, médecin biologiste, enseignant à l’Ecole du Val-de-Grâce et à l’université de Bordeaux. Il est responsable du site mesvaccins.net.

L'émission s'ouvre avec une première question d'Abdelillah, 10 ans : "C’est quoi la rougeole ?" Le spécialiste du sujet lui répond : "C'est une maladie, qui est due à un virus, le virus de la rougeole. Ça commence par un rhume avec beaucoup de fièvre et on se sent très fatigué. Après trois ou quatre jours, apparaissent des boutons et des plaques rouges, d'abord au niveau de la tête puis sur tout le corps. On guérit lentement et au total, la maladie dure deux semaines."

Deux doses de vaccin pour être "correctement protégé"

Will, 10 ans, demande ensuite si c'est une maladie très rare : "Oui, c'est très rare dans les pays où tout le monde est bien vacciné, répond le professeur Jean-Louis Koeck. Dans les pays où les gens ne sont pas bien vaccinés, si le virus de rougeole arrive, il peut rendre malade beaucoup de monde en peu de temps, c'est ce qu'on appelle une épidémie." Il faut que 95% de la population ait reçu au moins deux doses d'un vaccin contre la rougeole pour être "correctement protégé", complète le spécialiste. "Ce n'est pas le cas" en France, "ce qui explique pourquoi on a des épidémies". Il y a plusieurs raisons à cette situation, détaille le professeur : "On ne s'en préoccupe pas, on ne sait pas si on est vacciné ou non", on ignore "si on est à risque", "on a perdu son carnet de santé alors on est mal vacciné"... En revanche, "Les enfants qui naissent aujourd'hui sont mieux vaccinés, d'autant plus que maintenant la vaccination contre la rougeole est obligatoire, mais avant ce n'était pas le cas", explique le professeur Jean-Louis Koeck.

Une maladie très contagieuse

"La rougeole, c'est contagieux ?" se demande Abdelkrim. "Oui, c'est très très contagieux, c'est même la plus contagieuse des maladies, explique l'invité du jour de franceinfo junior. Une personne contaminée peut rendre malade jusqu'à 20 personnes. Quand une personne a la rougeole, elle éternue, elle tousse, elle crache des virus autour d'elle. Si vous êtes à côté de cette personne, le virus va pouvoir entrer dans votre corps en passant par le nez ou la gorge et vous rendre malade à votre tour, sauf si vous avez été bien vacciné."

Sur cette page, vous pouvez écouter en entier l'émission franceinfo junior sur la rougeole.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)