franceinfo junior. AESH : comment sont pris en charge les élèves en situation de handicap ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

C'est un métier qui tient en quatre lettres : AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Ils sont 132 000 en France, un métier souvent féminin. Le Sénat examine jeudi 8 décembre une proposition de loi qui vise à lutter contre la précarité du travail des AESH. On en parle avec Nathalie Legrand, AESH et membre du syndicat SGEN-CFDT. Elle répond aux questions d'élèves de l'école PEF à Saint-Ouen en région parisienne.

Les élèves de franceinfo junior connaissent ces accompagnants qui ponctuent le quotidien des classes et des élèves. Naomi explique ainsi : "Je trouve que les AESH, c'était une bonne idée de créer ce métier pour les enfants qui en ont besoin parce qu'il y en a qui peuvent être gentilles et aider un élèves à avoir une conversation avec ses camarades. Elles améliorent la vie de cette personne" raconte Naomi, au micro de l'émission. Lila se demande si c'est "facile de gérer l'enfant, de le comprendre et savoir ce qu'il veut faire". Emna se demande si les journées des élèves avec un handicap se passent "comme les nôtres". Elle veut aussi savoir si l'élève choisit son AESH et inversement. Orjouane se demande si un élève accompagné aujourd'hui aura un AESH "quand il sera grand".

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior.