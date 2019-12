franceinfo junior. À quoi sont dues les inondations ?

Une route départementale inondée et coupée à la circulation à hauteur dans le Vaucluse, le 2 décembre 2019 (PHILIPPE PAUPERT / FRANCE BLEU VAUCLUSE / RADIO FRANCE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le mois de novembre a été très pluvieux. Notamment dans certains départements du sud de la France comme les Alpes-Maritimes et le Var, où ont eu lieu de graves inondations, causant un lourd bilan humain et de gros dégâts. Mais pourquoi y-a-t-il autant d'inondations ? Quel rôle joue le réchauffement climatique ? On en parle dans franceinfo junior ce lundi, avec les élèves de l'école Jacqueline Auriol dans la commune de Montereau-sur-le-Jard, près de Melun (Seine-et-Marne). Pour leur répondre : Emma Haziza, fondatrice de Mayane, le centre de recherche pour la résilience des territoires.

"À quoi c'est dû les inondations ?" demande Candice, élève en CM2, pour démarrer. L'hydrologue lui explique : "Elles sont dues au fait qu'il y a énormément de pluie et qu'elle va tomber sur la terre. À un moment donné, elle va chercher son chemin, elle va arriver dans une rivière qui va grossir et qui va tellement grossir que l'eau va sortir de la rivière pour rejoindre son lit." C'est une première forme d'inondation mais il en existe d'autres, précise l'invitée. Elle cite par exemple le débordement des nappes phréatiques, qui - trop remplies - débordent "comme une piscine". Mais ça vient "surtout du ciel et de la pluie", résume l'invitée.

Cela peut être la mer qui déborde ou que la Seine ? Pourquoi il y a plus d'inondations ? Au micro, la spécialiste répond à toutes les questions des enfants sur les inondations. Vous pouvez réécouter cette interview en entier sur notre page.

Franceinfo est partenaire de la consultation "Agissons ensemble pour l'environnement" avec Make.org. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez proposer vos idées et voter sur celle des autres participants dans le module ci-dessous.