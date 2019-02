franceinfo junior. À quoi servent les insectes ?

Deux fourmis de la famille des formicidés. (PATRICK PLEUL / DPA)

Un plan d'action pour protéger les insectes, voilà ce qui a été détaillé la semaine dernière dans un projet de loi présenté par la ministre allemande de l'environnement. Inquiétude : la disparition grandissante des insectes. Près de la moitié des espèces d'insectes sont en déclin rapide, selon une étude publiée lundi 11 février dans la revue scientifique Biological Conservation. Mais au fait, à quoi servent les insectes dans la nature ? Sur le sujet, nos journalistes du jour, élèves en CM2 à Carrières-sur-Seine, ont de nombreuses questions. Ils les posent à François Lasserre, entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). Il est également l'auteur du livre Les Super pouvoirs des petites bêtes (éd. Delachaux et niestlé).

Polliniser, fertiliser...

"À quoi ça sert les insectes ?" demande Sacha, en introduction. "On peut dire à polliniser les fleurs, pour que les fleurs se transforment en fruits, démarre l'entomologiste. Je pourrais répondre qu'ils servent à nourrir les oiseaux. On pourrait dire aussi que [sans insecte] il y aurait plus de déchets : des crottes de sanglier, des cadavres... [Ces derniers] vont disparaître en grande partie grâce à l'action des insectes : ils pondent dessus et leurs larves mangent ces déchets de la nature. On se dit aussi qu'ils servent à fertiliser le sol, avec leurs actions, leurs crottes..." Mais l'entomologiste retourne aussi la questions aux élèves : "On exige des insectes des rôles écologiques et nous, on les tient pas du tout" en tant qu'êtres vivants. "Je pose la question, et là, on est plus dans la philosophie : et nous, à quoi servons-nous ?"

Vladislav voudrait savoir quel est l'insecte le plus dangereux. "En France, c'est l'abeille domestique. Elle arrive à tuer entre 10 à 20 personnes par an, souvent parce que la personne est allergique ou parce qu'il y a tellement d'individus qui nous piquent qu'on a une dose mortelle de venin, répond l'entomologiste. Dans le monde, c'est le moustique. Mais ce n'est pas de sa faute : en prenant le sang d'un homme malade et en repiquant quelqu'un d'autre, le moustique transporte la maladie d'un homme ou d'une femme à un autre. (...) Mais il n'y a pas vraiment d'insecte qui avec une piqûre pourra vous faire tomber raide."

Insectes en veille l'hiver

Vladislav se demande pourquoi les insectes disparaissent l'hiver. "En fait, tous les insectes disparaissent l'hiver, répond François Lasserre. Ils ont besoin de nourriture, mais dans les pays tempérés en hiver, il y en a beaucoup moins. L'évolution les a amenés à faire une espèce de veille : ils se mettent en sommeil, ils se cachent."

Au tour de Joana de poser une question. "Comment on fera quand il n'y aura plus d'insectes dans 100 ans ?" La réponse de l'invité du jour : "Ça deviendra un monde un peu triste, pas très diversifié (...) Il n'y a plus beaucoup de chants d'oiseaux car il n'y a plus d'oiseaux ou plus beaucoup. Il n'y aura plus beaucoup de fruits et de légumes..."

Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier les questions de trois enfants sur les insectes et les réponses de l'entomologiste François Lasserre.