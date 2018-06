franceinfo junior. À quoi sert le pape ?

Le président de la République Emmanuel Macron a rencontré le pape François au Vatican, mardi 26 juin. (ALESSANDRA TARANTINO / POOL / MAXPPP)

Le président Emmanuel Macron a rencontré le pape François, mardi 26 juin dans la matinée, au Vatican, pour la première fois. Leur entretien a duré 57 minutes. Ils y ont notamment abordé la question des migrants, alors que le sujet divise les pays européens. Le président français a offert au pape une édition en italien du Journal d'un curé de campagne, de Georges Bernanos. Emmanuel Macron s'est aussi rendu à Rome où il doit chercher son titre de "premier et unique chanoine d'honneur" de la cathédrale du pape.

Au micro de franceinfo junior, nos journalistes du jour, élèves en CM2 à Paris, posent leurs questions sur ce sujet. Pour leur répondre, Christine Pedotti, directrice de l'hebdomadaire Témoignage chrétien. À la première question "À quoi sert le pape ?", la journaliste répond : "C'est le chef des catholiques, mais ce n'est pas le chef qui donne des ordres et tout le monde obéit. Il donne des conseils, il explique les choses, les gens qui l'écoutent essaient de faire en fonction de ce qu'il dit."

Tomas enchaîne : "Comment on devient pape ?" L'écolier s'imagine des sortes d'épreuves à passer avant d'obtenir le titre. La journaliste lui explique : "D'abord pour être pape, il faut être un prêtre de l'Eglise catholique. Ensuite après 30 ou 40 ans, on appartient au Conseil du pape, on est un cardinal. Parmi ces conseillers, on choisit le pape, on l'élit, on fait une vraie élection."

"Le Pape François il vient d'où ? Où habite-t-il ? Est-ce qu'il est marié ?"

► Pour écouter la suite des questions des élèves et les réponses de Christine Pedotti, directrice de l'hebdomadaire Témoignage chrétien, vous pouvez réécouter notre émission du jour sur cette page.

Cette semaine sur franceinfo junior

► Lundi, des enfants ont interviewé un champion de la mémoire