franceinfo junior. À quoi ça sert un prix Nobel ?

C'est la saison de remise des prix Nobel. Depuis lundi 1er octobre, les annonces des lauréats se succèdent pour l'académie suédoise. D'abord le prix en médecine, remis lundi à des chercheurs pour leurs travaux sur un traitement contre le cancer. Ce mardi, c'est le prix Nobel de physique qui a été attribué à des scientifiques, dont un Français, pour leurs recherches sur les lasers. En revanche, cette année, à cause notamment d'un scandale sexuel touchant l'académie, il n'y aura pas de remise de prix Nobel de littérature, une première depuis 70 ans.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK