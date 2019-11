franceinfo junior. À quoi ça sert un pape ?

Le pape François célèbre une messe dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 17 novembre 2019 (ISABELLA BONOTTO / MAXPPP)

Le pape François est en déplacement en Thaïlande jusqu'à samedi et il appelait ce matin à protéger les enfants victimes d'exploitation sexuelle en Asie du Sud-Est. Mais au fait quel est le rôle du pape ? Comment est-il choisi ? C'est l'une des questions des élèves de cinquième du collège André Marie de Barentin, près de Rouen. Pour leur répondre : Bernard Lecomte, journaliste et écrivain, auteur de Tous les secrets du Vatican.

La première question est de Timéo : "À quoi sert d'être pape ?" demande l'élève de 5e. Bernard Lecomte lui explique au micro : "Le pape c'est le chef de ce qu'on appelle l'Eglise... l'Eglise catholique, c'est sur la planète 1 milliard 300 millions de gens qui croient en Jésus et qui vont à la messe le dimanche. Pour organiser cette masse de gens, il faut un chef et le chef, ça s'appelle le pape. (...) C'est le chef qui parle à tout le monde, qui tranche dans les débats." "Comment on devient pape ?" Combien de temps dure "la carrière d'un pape" ? "Est-ce qu'il a une copine ?" Ecoutez toutes les questions des enfants sur ce sujet et les réponses de l'invité du jour de franceinfo junior sur cette page.