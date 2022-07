franceinfo junior. À la recherche des espèces vivantes et végétales inconnues

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

Près d'1,8 million d'espèces ont déjà été décrites sur la planète : insectes, animaux, plantes, mais il en reste bien plus encore à découvrir. C'est la mission que s'est donnée le programme "Planète revisitée". La dernière expédition a mené les scientifiques en Corse. On en parle avec l'invitée du jour : Line Le Gall, responsable de la délégation aux explorations scientifiques au Museum d'Histoire naturelle, qui coordonne ce programme. Aïcha, 11 ans, et Axel, 10 ans lui posent des questions.

Aïcha pose la première question : "Pourquoi essaie-t-on de chercher tous les animaux au monde ?" L'occasion pour l'invitée de rappeler qu'on estime avoir découvert seulement 20% de la biodiversité : "On imagine qu'il y en a à peu près huit à dix millions" à découvrir encore. "Pour pouvoir préserver cette biodiversité, il faut la connaître", poursuit Line Le Gall.

Axel s'interroge alors sur les méthodes des scientifiques et Aïcha de faire remarque : "Comment faites-vous pour les prendre en photo et les voir ? À chaque fois que je m'approche d'un animal, il court !" s'étonne-t-elle.

Comment sont choisis les noms des nouvelles espèces ?

"Comment trouve-t-on un nom pour un nouveau animal ?", continue Axel. Une fois trouvées et nommées, il faut répertorier ces espèces : "Est-ce que vous avez une base pour mettre tous vos animaux et insectes ?" veut-il savoir.

"C'est exactement là la fonction d'un muséum comme le Muséum national d'Histoire naturelle, explique Line Le Gall. On va y ranger tout ce qu'on a récolté et on a des bases de données qui permettent aux gens du monde entier d'y accéder."

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur le programme d'expédition "Planète revisitée".