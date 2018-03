franceinfo junior. À la radio, "il faut réagir très vite tout en restant prudent"

Julien Moch est rédacteur en chef à franceinfo. Il répond aux questions des collégiens pour l'émission franceinfo junior, animée par la journaliste Céline Asselot (à gauche). (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

À l'occasion de la Semaine de la presse et des médias à l'école, franceinfo junior a posé ses micros dans une salle de classe du collège Gabriel Havez à Creil (Oise). Des journalistes sont venus raconter leur métier et les coulisses de la radio.

Cette émission sur la radio a été enregistrée depuis une salle de classe du collège. Dans le public, les camarades de classe de nos intervieweurs du jour ont assisté dans le calme à l'enregistrement. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Au micro de franceinfo junior, les élèves découvrent aussi le fonctionnement d'une émission... en y participant. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Ce jeudi, Alicia, Kushboo, Adil, Rabab et Romaïssa, élèves en cinquième, posent leurs questions sur les coulisses de la radio. Pour leur répondre, Julien Moch, rédacteur en chef à franceinfo. Au micro, il raconte les différents métiers qui font fonctionner une radio comme franceinfo, le travail de la rédaction, les choix éditoriaux... "Quelles sont les étapes pour créer une émission ?" demande par exemple Romaïssa. Au micro, le rédacteur en chef répond que franceinfo a un particularité, d'être une radio d'informations en continu, sept jours sur sept. Il explique par exemple qu'en conférence de rédaction, chaque jour, "On décide si on traite ou pas une information", selon son importance, son actualité... Mais se pose aussi la question du fond : "Notre métier, ce n'est pas de donner la parole à une seule personne mais d'équilibrer les propos" et de vérifier les informations données à l'antenne.



"Il faut réagir vite, tout en étant prudent"

Adil, élève en 5e, enchaîne et se demande s'il est compliqué de travailler dans une rédaction. "Ça peut être un peu difficile car on travaille assez souvent dans l'urgence, lui répond Julien Moch. On peut prévoir certaines choses mais parfois il faut réagir très vite, tout en étant prudent. C'est toute la difficulté de notre média d'infos en continu. On doit donner l'information le plus rapidement possible à nos auditeurs mais nos auditeurs doivent être sûrs que ce qu'on leur dit est juste et vérifié." Les autres questions des collégiens et les réponses de Julien Moch sont à réécouter dans cette page.

Avant le jour J, les élèves avaient réfléchi à des questions sur le sujet avec leur enseignant. Juste avant l'enregistrement, la journaliste Céline Asselot a préparé l'émission avec eux et leur a donné quelques conseils avant de passer au micro. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

