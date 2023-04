franceinfo junior. 37 ans après, que sait-on vraiment de la catastrophe de Tchernobyl ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Cette catastrophe nucléaire de Tchernobyl dont on parle encore aujourd'hui, intrigue aussi les jeunes intervieweurs de franceinfo junior, des élèves de CM2 de l'école Gustave Rouanet à Paris. Pour répondre eux questions des enfants : Roland Desbordes, porte parole de la Criirad (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité).

>> Guerre en Ukraine : à Tchernobyl, une radioactivité normale mais à surveiller



Au micro, les écoliers - apprentis journalistes d'un jour - veulent notamment savoir comment ont eu lieu cet accident et les explosions, ce qu'il s'est passé sur place et le nombre de victimes par exemple. L'émission du jour leur apporte des réponses sur cet événement historique qui fait encore aujourd'hui l'objet d'interrogations et même d'une récente série télévisée.

Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier cette émission franceinfo junior et les questions des enfants sur l'histoire de la centrale de Tchernobyl.