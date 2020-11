franceinfo. Collèges, lycées... Quels sont les protocoles sanitaires ?

Photo d'illustration de geste sanitaire à l'école. (MARCO PASSARO / MAXPPP)

Mardi 10 novembre, des enseignants ont fait grève à l'école primaire, au collège et au lycée pour demander de renforcer les protocoles sanitaires qu'ils trouvent insuffisants face à l'épidémie de coronavirus et pour demander plus de moyens également.

Sur ce sujet des règles sanitaires, des élèves de primaire ont beaucoup de questions, ils sont élèves en CM2 à l'école Gabriel Péri à Romainville en Seine-Saint-Denis. Pour leur répondre, franceinfo junior accueille Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Syndicat général de l'Éducation nationale SGEN-CFDT, en charge de la jeunesse et des sports.

Au micro, Yasid pose la première question de l'émission : "Est-ce que les maternelles portent des masques ?" demande l'élève de CM2. De son côté, Maéli se demande si le sport sera annulé au collège. À son tour, Mina s'interroge sur les cours supprimés, des "cours où on touche à plein de choses".

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission sur les règles sanitaires en classe pour les enfants et les adolescents.