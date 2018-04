franceinfo golf. Encore deux tours pour briller

Tiger Woods sur le 12e trou durant la partie finale au tournoi d'Augusta en Géorgie aux USA, le 12 avril 2015 (MAXPPP)

Après deux années quasiment blanches, Tiger Woods, l'homme aux quatorze tournois du Grand Chelem s’est présenté en favori, mais celui qui a dominé le golf dans les années 2000 a vite été rattrapé par les exigences de ce parcours mythique où il s'est imposé quatre fois.

Encore des surprises à venir

Un coup au dessus du Par le premier jour, et un +3 le second jour, lui ont permis de passer le cap du cut, mais il lui faudra jouer plus juste pour espérer améliorer son classement car il se retrouve à l'aube des deux derniers tours à neuf coups du leader, Patrick Reed.

Il a sans doute perdu toute chance de remporter le Masters Patrice Barquez, en charge du secteur pro à la Fédération française de golf

"Il doit montrer maintenant une autre attitude et doit réagir durant ces deux derniers jours car il a déjà prouvé beaucoup de chose en réalisant un top trois sur le circuit américain ces dernières semaines".

Les deux derniers tours peuvent encore réserver beaucoup de surprises. Rappelons que le vainqueur sortant Sergio Garcia a perdu toute chance de conserver son titre en envoyant sa balle trois fois dans l'eau sur le même trou, lors de la première journée. Il n'a pas franchi le cut.

Vice capitaine à Paris

A cinq mois de la Ryder Cup, le temps semble maintenant compté pour apercevoir Tiger Woods à Saint Quentin en Yvelines en tant que joueur en septembre. Pour Patrice Barquez cette hypothèse est peu probable. "On sait qu'il sera au golf national en tant que vice capitaine et pour moi, il ne jouera pas. Les jeunes sont très très forts et ils ont les crocs. Ce sera très difficile pour Tiger Woods d'être joueur".

La jeune génération américaine pousse effectivement. Il sont actuellement quatre parmi les sept premiers du leaderboard ce matin, dont le leader Patrick Reed, le numéro un mondial Dustin Johnsson, l'ancien numéro un Jordan Spieth.