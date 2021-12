Un nouveau Noël sous Covid-19 à Rovaniemi, en Finlande

L'histoire commence en 1950, le jour où Eleanor Roosevelt visite Rovaniemi et tombe sous le charme de ce qui n'est encore qu'un charmant bourg, à cheval sur le cercle polaire arctique.

La veuve du président américain n'aura ensuite de cesse d'en faire la promotion. Aujourd'hui Rovaniemi, capitale de la Laponie, dans le nord de la Finlande, est devenue une ville sans âme.

Morgane Corneloup dans les paysages enneigés de Finlande (Photo Corneloup)

Car il faut se rendre à sept kilomètres de là pour atteindre le village du Père Noël, explique Morgane Corneloup. La Française, née près de Saint-Étienne, vit depuis six ans en Finlande. D'abord guide, elle a ensuite travaillé comme serveuse dans un restaurant de Rovaniemi.

"Le Père Noël a un petit village à lui tout seul avec des petits bâtiments par-ci, par-là, un bâtiment principal où on peut voir le Père Noël et aller à sa rencontre, et tout autour on a la Poste officielle et les activités avec les elfes, il y a aussi des rennes et des huskies."