Législatives : comment s’organise le vote pour les députés, des Français à l'étranger

Ce ne sont pas les plus connues, mais elles n’en représentent pas moins plus de 1,4 million d’électeurs. Depuis 2012, 11 circonscriptions des Français établis hors de France élisent leurs représentants à l’Assemblée nationale. Comme sur le territoire national, les circonscriptions sont découpées sur des critères géographiques, et en fonction du nombre d’électeurs qu’elles rassemblent. Une certaine marge de différence est néanmoins tolérée.

La première circonscription, qui regroupe les États-Unis et le Canada, est ainsi la plus importante avec plus de 231.000 inscrits, deux fois plus que la seconde qui regroupe l’Amérique centrale, la région des Caraïbes et l’Amérique du Sud, avec seulement 89.000 Français inscrits. La plus vaste est la 11e, qui couvre 49 pays d’Europe de l’Est, d’Asie et d’Océanie. La plus petite, la 6e, regroupe elle la Suisse et le Liechtenstein.

Pour ces élections, les Français de l’étranger peuvent aussi, et ce sont les seuls, voter par internet. Là, tout le monde est logé à la même enseigne au niveau des dates : on a commencé à voter hier, vendredi, pour le premier tour et le scrutin est ouvert jusqu'à mercredi prochain, 1er juin.

Le second tour du vote électronique aura lieu du 10 au 15 juin. Une aubaine notamment pour les Français de Chine qui avaient été privés d’élection présidentielle pour cause de confinement très strict, notamment les 4.500 Français de Shanghai qui n’avaient pas été autorisés à se rendre physiquement au consulat, alors que pour les législatives, une connexion internet suffit et un ordinateur ou un smartphone suffisent.

Avant l’ouverture du portail de vote par Internet, tous les électeurs résidant à l’étranger ont reçu leurs identifiants par courriel et leur mot de passe par SMS. Pour accéder au portail, chacun devra se rendre sur le site France Diplomatie et suivre le parcours indiqué sur la plateforme.

Aller plus loin

Le site France Diplomatie

Retrouvez cette chronique sur l'appli, le site et dans le magazine de la mobilité internationale "Français à l'étranger.fr"