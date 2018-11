Français du monde. Marc Lévy : "Avec Trump, l'Amérique est devenue un régime"

Marc Lévy à New York "Beaucoup de choses ont changé depuis l'arrivée et l'installation du régime de Donald Trump" (EMMANUEL LANGLOIS / RADIO FRANCE)

L'écrivain français Marc Lévy accuse le président américain Donald Trump d'attiser la violence et la haine entre les communautés. Rencontre à New York. Le café où nous avons rendez-vous est italien, la serveuse ukrainienne et le serveur brésilien. Bienvenue à Manhattan, dans West Village.

Marc Lévy vit à New York depuis plus de 10 ans, dans une vieille maison de briques rouges

"C'est le quartier historique de la musique, de la peinture et du jazz, là où la folie new-yorkaise est née. C'est un endroit très humain avec toute une diversité ethnique, culturelle et de genre qui se retrouve, se côtoie et cohabite."

À l'écouter, West Village, c'est tout l'inverse de l'Amérique de Donald Trump : "Beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée et l'installation de son régime, il faut appeler les choses par leur nom.Aujourd'hui, le Parti républicain n'est plus un parti mais un régime.



Marc Lévy évoque alors la violence au quotidien et l'agressivité permanente qu'entretient l'ancien magnat de l'immobilier : "C'est ce que les Américains appellent le "bully" (la brutalité, ndlr).



Il n'a aucune grandeur, il en est conscient et souffre beaucoup de cette absence de stature, de considération et de respect. Donc, son comportement, c'est l'agressivité et l'attaque, c'est permanent, d'où les fameux tweets du matin Marc Lévy

Système de castes

Le leitmotiv de l'administration Trump, dit encore Marc Lévy, c'est diviser pour mieux régner: "Ce pays a été constitué par des immigrés, avec une grande quantité de minorités. Et le régime républicain fait en sorte que ces minorités s'affrontent car unies, elles lui sont hostiles. Beaucoup de jeunes que vous interrogez vous disent que pendant les fêtes de Thanksgiving, parler politique est devenu tabou à table."

Dans son dernier roman, Une fille comme elle, une partie de l'action se déroule en Inde. Pour l'écrivain, le parallèle avec son pays d'adoption saute aux yeux: "Comme en Inde, l'Amérique repose sur un système de castes. Mais à la différence de l'Inde, le moteur des États-Unis, ce qu'on appelle le rêve américain, c'est de vous expliquer en permanence qu'il ne dépend que de vous de changer de caste, de casser les murs, alors que dans la société indienne, c'est impossible ou en tout cas ce n'est pas le message."

Il ne devait nous consacrer que quelques minutes, il est resté deux heures autour d'un cappuccino qui a fini par refroidir. Quelques photos en sortant. Marc Lévy nous quitte, la tête déjà sans doute à un prochain roman.

