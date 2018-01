Français du monde. La Nuit des idées s’invite au Soudan

Jean-Noël Baléo à Khartoum " Le Soudan, c’est un pays pivot, à la fois africain et avec une tradition et une culture arabe " (INSTITUT FRANÇAIS DE KHARTOUM)

la Nuit des idées aura lieu jeudi prochain, 25 janvier, en France et dans 70 pays. Le principe est simple : inviter des chercheurs, des intellectuels ou des artistes à débattre dans des lieux de culture et de savoir. Au Soudan, on a choisi la transition numérique.

L'Institut français de Khartoum veut profiter de l'occasion pour montrer un autre visage de ce pays que fuient les migrants et que les manifestations contre la vie chère de ces derniers jours.

L'affiche de la Nuit des idées 2018 à l'Institut français de Khartoum (-)

Jeudi, on parlera donc au Soudan d’intelligence artificielle, de robots, de réalité augmentée ou de l’internet des objets. "Ces nouvelles technologies passionnent les jeunes dans un pays très connecté, explique Jean-Noël Baleo, directeur de l'Institut français de Khartoum. Il y a ici des forces vives qui revendiquent leur identité, mais qui aspirent à la modernité et à s'insérer dans la mondialisation."



Jean-Noël Baléo, très sollicité. " Le Soudan est à un moment clé de son histoire " (INSTITUT FRANÇAIS DE KHARTOUM)

La Nuit des idées est pilotée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Le Soudan, c’est un pays de 40 millions d'habitants, une position géographique stratégique, des ressources pétrolières, aurifères et un immense potentiel agricole. Et après la levée en octobre dernier d’une partie des sanctions imposées par les États-Unis pour cause de soutien au terrorisme, il reste beaucoup à faire. "C'est un pays qui dispose de nombreux atouts souvent méconnus, avance-t-il. Il est à un moment clé de son histoire, après plusieurs décennies de conflits et d'embargos. Il a opéré un changement de de positionnement diplomatique, mais beaucoup reste à faire."



La Nuit des idées 2017 à Khartoum avec Pascal Boniface (fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques) (INSTITUT FRANÇAIS DE KHARTOUM)

Pays pivot

Jean-Noël Baleo vit depuis trois ans à Khartoum, après un passage par la région Île-de-France et en ambassade au Liban et en Norvège. Né à Bordeaux, le Français a un diplôme d'ingénieur et un doctorat en sciences. Il est passionné par la région : "Le Soudan, c’est un pays pivot, à la fois africain et avec une tradition et une culture arabe. C’est très intéressant."

La France est peu présente au Soudan. A peine 2 à 300 expatriés, la plupart dans les ONG ou l’univers diplomatique. "Il y a peu d'histoire commune, sauf peut-être les fouilles. Depuis 60 ans, la France épaule le Soudan dans la valorisation de son patrimoine archéologique."



Conférence de Jean Jouzel (climatologue et glaciologue français) sur le changement climatique à l'Institut français de Khartoum (-)

Khartoum est une capitale africaine bouillonnante à plus d’un titre

"Il faut découvrir ces cinéastes, ces artistes, ces chercheurs ou ces écrivains pour dépasser les stéréotypes, mais sans avoir une image tronquée. C’est un pays fascinant."

Une partie de ces œuvres a d’ailleurs été exposée à l’automne dernier à l’Institut du monde arabe à Paris. La Nuit des idées, c’est jeudi soir, au Soudan et dans 70 pays dans le monde. Clin d’œil du thème cette année, "L'imagination au pouvoir !", 50 ans après mai 68.

Lui écrire : jean-noel.baleo@diplomatie.gouv.fr

Concert de musique soudanaise organisé à l'Institut du monde arabe par l'Institut français du Soudan dans le cadre de l'événement "Un autre Soudan" (-)

Aller plus loin

La Nuit des idées

L'Institut français de Khatoum au Soudan

Restitution de pièces archéologiques restaurées dans le cadre de la coopération archéologique de la France au Soudan (-)

Retrouvez cette chronique sur Vivre à l'étranger.com, le site de la mobilité internationale du groupe Studyrama