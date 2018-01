Français du monde. Chine : Shenzhen se rêve en nouvelle Silicon Valley

Shenzhen en Chine, mercredi 20 septembre 2017. (BLOOMBERG / GETTY IMAGES)

Entretien avec Christina Gierse, rédactrice en chef du site Vivre à l'étranger.com du groupe Studyrama. Aujourd’hui, le dragon asiatique a sévèrement restreint ses attributions de visas, privilégiant les profils les plus qualifiés.

Combien de Français vivent actuellement en Chine et dans quels secteurs est-ce qu'ils travaillent ?

D’après le consulat, quelque 64 000 Français vivraient actuellement en Chine. Ils travaillent principalement dans l'éducation et les administrations, mais aussi dans l'automobile, l'énergie, la construction et le BTP… Près de la moitié habite à Hong Kong. Une partie croissante s'installe dans des villes comme Chengdu et Wuhan, dans le centre et l’ouest du pays, où de grandes entreprises françaises se sont implantées.

Pourquoi ce changement de politique de la part du gouvernement de Pékin en matière d'attribution de ces visas ?

Ces attributions de visas changent régulièrement selon les besoins en main d'oeuvre du gouvernement. Aujourd'hui, la Chine ne manque pas de bras mais de diplômés. La montée en gamme implique des besoins plus importants en profils qualifiés. Le pays a donc clairement opté pour une politique d'immigration choisie. Ses restrictions ont eu pour effet de nombreux retours d'expatriés d'ailleurs, français mais aussi européens. Car sans emploi, pas de renouvellement de visa.

Concrètement et aujourd'hui, ça signifie quoi pour ceux qui souhaitent partir en Chine ?

Tout reste possible, à condition d’avoir le bon profil. Les visas sont attribués selon une règle de points. Plus on a de points, plus on a de chances. Si vous êtes doctorant, scientifique, et que vous parlez chinois, c’est le jack pot. Si vous avez un savoir-faire créatif ou artisanal recherché, dans les métiers de bouche, du luxe ou de la mode par exemple, la porte vous sera ouverte également. Pour se faire une idée, on peut se rendre sur des sites spécialisés comme le site franco-chinois 88Jobs. Plus de 500 offres y sont actuellement répertoriées.

Quel est le rapport aujourd'hui de la Chine avec les nouvelles technologies dont on parle beaucoup ?

C'est l'un des grands dossiers du moment. Le gouvernement chinois a mis en place un plan d'action pour que le pays monte en puissance au niveau des sciences et des nouvelles technologies. Des concours de start-up sont organisés aux quatre coins du monde afin de repérer et d’attirer les meilleurs projets, et avec eux forcément les meilleurs talents. La bataille ne se fait plus sur les matières premières, mais sur la matière grise. Avis aux amateurs, le "far east" version "nouvelles technologies", la future Silicon Valley asiatique, c’est Shenzhen, la ville qui accueille toutes ces pépites du digital.

