Expliquez-nous les grandes étapes de la construction européenne

En 1945, c'est la fin de la guerre, l'Europe est en ruines. Il faut maintenant reconstruire et éviter que le même scénario ne se reproduise un jour. On cherche à créer des relations de confiance, notamment entre la France et l'Allemagne.

Six ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1952, un premier pas vers la construction d'une entité européenne est fait avec la création de la Communautée européenne du charbon et de l'acier (CECA). À l'époque, quatre pays signent ce traité aux côtés de l'Allemagne et la France : la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Les bases sont posées. En 1957, avec la signature du traité de Rome, la Communauté économique européenne (CEE) est créée. Ce traité prévoit la mise en place d'une Assemblée parlementaire européenne, dotée uniquement d'un pouvoir de consultation. Le but de ce traité est d'étendre la coopération à d’autres secteurs économiques. On assiste alors à la création d’un grand marché commun européen qui permet la libre circulation des marchandises dans tous les pays membres.

Élargissement à partir de 1973, les prémices de l'euro en 1992

C'est en 1979 que se déroule la première élection au suffrage universel direct du Parlement européen, avec sa première présidente : Simone Veil. Il est alors composé de 410 députés - contre 720 en juin 2024. Au fil des années, la communauté européenne s'élargit sans cesse. En 1973 : le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Suivis par la Grèce en 1981, puis l'Espagne et le Portugal en 1986.

Et puis en 1992, avec le traité de Maastricht, se dessine ce qu'on connaît aujourd'hui, l'Union européenne. Le traité a institué la citoyenneté européenne, qui permet aux citoyens des États membres de choisir leur pays de résidence et de circuler librement. Il établit des règles claires pour une future monnaie unique, et encadre la politique étrangère et de sécurité commune. Vingt ans plus tard, en 2002, l'euro entre en vigueur. En parallèle, l'élargissement se poursuit. Entre 1995 et 2013, 16 pays ont rejoint l'UE.

Les pays des Balkans en attente, aux côtés de l'Ukraine

Désormais, 27 pays constituentl'UE et plusieurs sont encore candidats. Huit pays sont en attente : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Moldavie et bien sûr l'Ukraine depuis février 2022. La Turquie est aussi une candidate de longue date, mais les négociations sont totalement gelées.

Et au moment où ces pays veulent entrer, pour la première fois en 2020, un pays a décidé de quitter l'Union après un référendum, le Royaume-Uni et son Brexit.