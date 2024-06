Expliquez-nous le poids des normes européennes dans notre quotidien

Les normes européennes peuvent changer notre quotidien. C'est le cas, par exemple, du chargeur universel. D’ici la fin d’année 2024, vous ne passerez plus de longues minutes à chercher le bon chargeur pour votre téléphone, ou votre tablette. Il n’existera plus qu’un seul chargeur, universel, qui fonctionnera pour tous vos appareils, que ce soit pour les casques, les consoles de jeux et même bientôt pour les ordinateurs portables. C''est une norme qui a été votée en 2022. Avec cette mesure, l'Union européenne veut aider les consommateurs à faire des économies, et aussi, réduire les déchets électroniques. Les chargeurs "en double" représentent tout de même 11 000 tonnes de déchets par an dans l'UE.

Autre exemple de norme européenne qui change concrètement notre vie de tous les jours, les pailles et les couverts en plastique ont disparu des rayons de supermarchés en 2021. Une mesure décidée en 2018. Pour préserver l'environnement, l'UE va également interdire aux cafés et restaurants, de servir des aliments ou des boissons dans un contenant en plastique à usage unique.

La décision de l'UE sur le glyphosate



D'autres types de normes ont du mal à s'imposer. L'interdiction du glyphosate est un des exemples. Elle est discutée, encore et encore, par les pays membres de l'UE, mais l'usage de cet herbicide, reconnu comme cancérogène probable par l'OMS, est toujours renouvelé. Fin 2023, les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une interdiction ou non. C'est donc la Commission européenne qui a tranché et qui a décidé d'autoriser le glyphosate dans l'UE pour 10 années supplémentaires. La France n'a pas attendu l'UE et a décidé d'interdire dès 2019, l'utilisation de cet herbicide, aux particuliers et aux collectivités. Mais la France s'est , en parallèle, abstenue lors du dernier vote européen sur le glyphosate.



Certaines mesures sont parfois votées, mais elles ne sont pas appliquées. C'est le cas du changement d'heure. Les députés l'ont validée en 2019, avec l'objectif de faire des économies d'énergie. Pourtant, en octobre 2024, vous allez bien devoir régler votre montre à l'heure d'hiver. À cause de la crise sanitaire en 2020, puis de la guerre en Ukraine à partir de 2022, la suppression du changement d'heure n'a pas encore eu lieu. Et de toute façon, les pays européens ne s'entendent toujours pas sur l'heure définitive à adopter.