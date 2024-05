Expliquez-nous le moustique tigre

Le site "Vigilance moustiques" a publié, jeudi 16 mai, sa carte de la présence de l'insecte en France en 2024. Il est présent sur 90% du territoire, avec une densité inquiétante dans certaines zones. On reconnaît un moustique tigre à ses rayures blanches : cinq rayures blanches sur les pattes et une seule sur la tête et le dos. Cet insecte est silencieux et plus petit qu'une pièce d’un centime. Il vole tellement lentement qu'on peut l'écraser facilement.



Généralement le moustique tigre sévit en début et fin de journée. Quand il pique, au-delà de la douleur, une rougeur apparaît aussitôt avec un gonflement au centre de la piqûre. La plupart du temps la piqûre est bénigne et disparaît en quelques jours, mais il peut arriver que le moustique transmette une maladie comme la dengue, le Zika, le chikungunya. En fait, quand il contracte cette maladie, c'est parce qu'il a piqué une personne déjà contaminée, qui revient généralement d'un voyage dans les zones tropicales, où circulent ces virus. Ensuite il contamine à son tour en piquant une autre personne. Comme de plus en plus de voyageurs français se rendent dans ces régions, la présence du moustique tigre grandit en France.

La présence du moustique tigre

L'insecte est aujourd'hui officiellement présent sur "90% du territoire", contre 71% l'an passé. Ces moustiques sont bien présents, bien implantés. Plus des trois quarts de la France sont en rouge sur la carte. Sept départements se teintent de la couleur pourpre, ce qui signifie que des personnes ont été contaminées par des virus sur le territoire et non à l'étranger. La vague du moustique tigre gagne aussi les départements les plus au nord, comme le Pas-de-Calais, la Manche, ou le Calvados, désormais en vigilance orange, là où la petite bête a été interceptée ou observée.

L'invasion des moustiques tigres ne risque pas de s'arrêter de sitôt, ce qui inquiète "Vigilance moustiques". Avec les Jeux olympiques et paralympiques, des millions de visiteurs vont venir sur le territoire français, ce qui entraîne des risques d'apparition de cas importés de dengue, chikungunya ou Zika. Santé publique France alerte également sur les risques. Sur ces quatre derniers mois, le nombre de cas de dengue importés en France métropolitaine a déjà battu le record atteint en 2023.