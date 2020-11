En route vers Paris 2024. "Toi aussi, fais les Jeux"

Le Club Paris 2024 a été officiellement lancé le 26 juillet 2020 avec notamment l'ancien joueur professionnel de basket, Tony Parker et le judoka Teddy Riner. (PARIS 2024)

Et si pendant ce confinement, vous organisiez votre futur marathon ? Et pas n'importe lequel, un marathon olympique. C'est en tout cas ce que propose les équipes de Paris 2024 : gagner son dossard pour concourir au tout premier marathon olympique ouvert au grand public.

Courir comme les Olympiens pendant les Jeux

Autrement dit, courir dans les mêmes conditions que les olympiens, avec le même parcours et pendant la période des Jeux ! Pour gagner son dossard, il suffit de rejoindre le club Paris 2024 via Internet et de relever un maximum de challenges proposés.

Si courir n'est pas votre passion, le club Paris 2024 vous propose aussi d'affronter des champions olympiques et paralympiques. Certains membres du club ont déjà joué au basket avec Tony Parker, nagé avec Florent Manaudou, échangé des balles avec le pongiste Simon Gauzy et avec les joueuses de tennis et tennis fauteuil Pauline Parmentier et Charlotte Fairbank. D'autres passionnés ont pu courir et sauter aux côtés des athlètes Marie Amélie Le Fur et Arnaud Assoumani,ou encore défié les athlètes du breakdanse Carlotta et Lagaet.

Pour avoir vu les images de ces challenges et échanger avec certains, les athlètes étaient à fond et très concentrés par ce défi face aux membres du club.

On peut tous faire les Jeux à notre façon

Le but premier de ce club consiste à rassembler une communauté qui vibre autour des Jeux olympiques et paralympiques et tout spécifiquement des Jeux de Paris 2024. Mais si courir ou affronter des athlètes de haut niveau ne vous font pas frémir, d'autres solutions existent pour devenir acteur de ce projet. Par exemple, ce club peut vous permettre de devenir volontaire ou relayeur de la flamme olympique ou encore d'avoir un accès privilégié en tant que supporter.

En retour, votre mission est très simple

Paris 2024 attend de ses membres qu'ils fassent du sport, qu'ils racontent leurs exploits sportifs et qu'importe le niveau de performance. Plus vous bougez, même confiné de la maison, plus vous récoltez des points, et plus vous avez de chance d'être récompensé. Pour gagner des points, vous pouvez aussi tester vos connaissances sportives et olympiques avec des jeux en ligne.

Enfin une autre manière de récolter des points consiste à proposer ses idées. Si vous pensez avoir une idée olympique, ou en tout cas une idée qui vous paraît en cohérence avec le projet Paris 2024, à vous de la proposer sur la plateforme. Si votre idée est retenue, vous aurez à coup sur permis de rendre ces Jeux encore plus exceptionnels.