En route vers Paris 2024. A la découverte du trampoline

Les gymnastes australiennes Sarah Jones et Jessica Pickering, aux championnats du monde de Trampoline en Nouvelle-Zélande, le 12 octobre 2017. (Getty Images)

Les championnats d'Europe de trampoline à suivre du 12 au 15 avril.

L’apparition des premiers trampolines remonte aux années 30. Les acrobates, les plongeurs, les gymnastes et les patineurs artistiques se sont beaucoup servis de ces engins pour perfectionner leurs figures. Le trampoline comme discipline à part entière est assez récent. En 2000, les Jeux Olympiques de Sidney ouvriront à la discipline les portes de l’olympisme.

Concernant les caractéristiques de l’engin, la toile est faite de bandes de nylon tressées et reliées à un cadre métallique de cinq mètres sur trois par 120 ressorts. Ce n’est pas la toile qui est élastique mais les ressorts qui font le travail de propulsion. L'ensemble est entouré de tapis pour des questions évidentes de sécurité.

Un sport artistique

Lors des compétitions, il ne s’agit pas simplement pour les gymnastes de s’envoler le plus haut possible, même si, lors d’une performance, les gymnastes se retrouvent souvent à 7 mètres de hauteur. Le trampoline reste avant tout un sport artistique, évalué par des juges.

Les gymnastes doivent enchaîner dix éléments sans répéter deux fois la même acrobatie. Ces 10 éléments donne une note sur 10 à laquelle s’ajoute une bonification en fonction de la difficulté des éléments et du temps passé en l’air lors de chaque figure. Tout le programme est construit selon une logique très précise. A chaque élément, l'enjeu est de multiplier et diversifier les rotations du corps dans l'espace. Attention à ne pas tourner tout le temps dans le même sens afin de rester bien placé. Si l’athlète s’écarte un peu trop de la croix au centre du trampoline, les juges enlèvent des points sur la note finale. Côté réception, tout est possible, on peut retomber assis, sur les pieds ou plus difficile sur le dos ou le ventre.

Entre saltos et vrilles

Côté figures, leurs noms restent difficile à maîtriser. On peut citer "le half in rudy out pike" ou "le full in rudy tendu"… mais l’essentiel à comprendre repose dans les rotations. Plus vous êtes forts, plus vos combinaisons de saltos et de vrilles vont être complexes. Pour exemple, lors d’une prestation les meilleurs réaliseront environ 23 rotations de type salto et environ 16 rotations de type vrille.

On rappelle que les Maîtres du trampoline en France s'appellent Richard Tison, Lionel Pioline ou encore Nathalie Treil.

Présentation de l'équipe de France pour les championnats d'Europe.

Contrairement aux Jeux Olympiques, où seule l’épreuve individuelle est au programme, lors des championnats d’Europe, vous pourrez aussi découvrir le trampoline synchronisé et les épreuves de tumbling, sport acrobatique.