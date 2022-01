Donner une seconde vie à son matériel

Le samedi à 13h56 et 19h26

En route vers Paris 2024 Cécilia Berder Le samedi à 13h56 et 19h26

Cécilia Berder, membre de l'équipe de France d'escrime, fait le tour de l'actualité olympique et paralympique en vue des Jeux de Paris en 2024.

C'est la rentrée et peut-être que vous avez été gâté sous le sapin de Noël, et que de nombreux accessoires ou vêtements viennent s'ajouter à votre collection d'affaires de sport. Si le respect de l'environnement tout en restant à la pointe de l'équipement fait partie de vos résolutions, des solutions existent.

L e zéro déchet dans le sport, c'est un beau challenge

La première chose importante sera de découvrir la Recyclerie Sportive, association créée en 2015 qui offre une seconde vie, aux articles de sport et loisirs. Ses missions consistent à collecter, trier, réparer et redistribuer le matériel sportif via des boutiques solidaires.

D'autres solutions voient le jour : les magasins de sport proposent de plus en plus de récupérer votre ancien matériel et installent des espaces de vente de seconde main.

Car les articles de sport et de loisirs représentent beaucoup de déchets : 100 000 tonnes par an environ. Au même titre que les jouets ou les articles de bricolage, l'État, via sa loi antigaspillage de 2020, souhaite récupérer ces déchets. L’État se fixe l'objectif de 60 000 tonnes récupérées, dont 24 000 seraient recyclées et 14 500 réemployées.

Mieux penser son matériel sportif ne concerne pas que le sport loisir

On peut tous emprunter, louer, donner, troquer même réparer notre matériel de sport. Certains événements se regroupent dans le but de mutualiser les équipements. C'est l'exemple de l'EcoTrail à Paris qui mutualise certains de ces achats (vaisselle, groupes électrogènes d'énergie verte...) avec un festival de musique : We Love Green.

C'est aussi un enjeu au niveau politique. Certaines régions jouent déjà le jeu dans la mise en commun de matériel pour aider les différents clubs à s'équiper et leur éviter d’acheter du matériel neuf. Certaines fédérations prennent aussi leur part.

Dans mon centre d’entraînement, on a mis en place un bac où chacun peut donner son matériel. La fédération se charge ensuite de dispatcher dans les clubs les vestes et les sabres des différents champions du monde. Deux jeunes licenciés soutenus par la fédération française d'escrime ont créé un site escrime-occasion.com qui permet de s'équiper à moindre coût, tout en respectant la planète.

Mais si vraiment acheter du neuf, c'est plus fort que tout, Décathlon affiche désormais la note environnementale et l'empreinte carbone sur plus de 60% de ses produits, histoire de mieux aiguiller les prochains achats...