En randonnée avec vous. En Savoie, l'expérience d'une méditation active avec les randos yoga

En Savoie, l'expérience d'une méditation active avec les randos-yoga. (VALENTIN DUNATE / RADIO FRANCE)

"Si tu souris, tu écartes les narines et l'air passe mieux", lâche Alain Pekker, accompagnateur en montagne. De quoi faire rire les participants, même si cela n’est pas facile pour tout le monde de se concentrer, de lâcher prise. Alors Alain Pekker y va petit à petit. Il faut d'’abord essayer de compter ses pas, puis comprendre et appliquer le principe de la marche afghane : le but étant de coordonner sa marche avec sa respiration.

Le but de cette randonnée est d’emmener tout doucement les néophytes vers les techniques de respiration et de yoga. "Les gens ont un a priori négatif sur le yoga. On leur propose des cours de yoga, ils hésitent un peu, ils se disent que ce n'est peut-être pas pour eux, souligne Alain Pekker. Alors que le fait de parler de rando-yoga paraît plus doux, plus accessible que de parler directement de yoga où ils ont l'impression que ce n'est pas leur monde."

"Vous prenez le contrôle du corps"

Ce monde, le voici. Sur un terrain plat, entouré des montagnes, Anne-France Saunier, professeure de yoga, propose une initiation d’une heure : "Fermez les yeux, immobilisez-vous, plus un geste parasite, vous devenez le maître, vous prenez le contrôle du corps."

À l’issue de cette rando-yoga, les visages sont détendus, apaisés. C’est d’ailleurs ce que recherchait Teddy, venu du département des Yvelines : "Ce qui m'intéressait c'était justement tout ce qui était lié à la relaxation parce que bon j'ai besoin d'être relaxé", sourit-il.

Je me suis vraiment libéré de toute pensée. Teddy, randonneur

Parmi les randonneurs présents, certains ont pris goût au yoga et pensent s'y mettre dès la rentrée, l'air pur de la montagne en moins, mais avec une certaine idée désormais de ce que le yoga peut apporter.