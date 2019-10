Une application de réalité virtuelle permet de plonger dans le quotidien des Palestiniens

L'application Palestine VR, qui permet d'explorer les Territoires palestiniens en réalité virtuelle. (ABBAS MOMANI / AFP)

Il est désormais possible d'explorer les Territoires palestiniens, occupés par Israël, en réalité virtuelle. Palestine VR, c’est le nom d’une nouvelle application, qui permet d’explorer la région sans bouger de chez soi et du bout des doigts. Avec un smartphone ou encore mieux, un casque de réalité virtuelle et des écouteurs pour bien entendre ce que les intervenants ont à dire : "Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un petit tour dans la vieille ville d'Hébron, pour vous faire découvrir la zone d'H2, où vivent des Palestiniens qui souffrent de la présence des colons israéliens. On y va !"

D’Hébron, la seule ville palestinienne colonisée de l’intérieur par Israël, à un camp de réfugiés de Bethléem, en passant par différents quartiers de Jérusalem-Est, la bande de Gaza ou bien Ramallah…Une trentaine de vidéos sont proposées au total. Des Palestiniens et des Israéliens, défenseurs des droits de l’homme ou représentants de leurs communautés font office de guides pour expliquer les enjeux de la colonisation israélienne ou encore les restrictions de circulation imposées aux Palestiniens.

Une immersion très politique

L'idée est née après le refus israélien de laisser entrer Ilhan Omar et Rashida Tlaib sur le territoire. Accusées de soutenir la campagne de boycott d’Israël, les deux élues américaines ont dû annuler leur visite de Jérusalem et de la Cisjordanie. Une petite organisation, l’Institut palestinien de la diplomatie publique, a donc décidé de reconstituer en partie le tour initialement prévu. Mais l’application s’adresse à un large public, et permet de mettre des images en 360 degrés sur le concept d’occupation. Et de plonger, virtuellement, dans le quotidien des Palestiniens.