"Un pas en avant important" : la Malaisie se dirige vers l'abolition de la peine de mort

Le parlement malaisien a voté la suspension de la peine de mort "automatique" pour certains crimes. Plusieurs ONG saluent cette décision qu'ils perçoivent comme un pas vers l'abolition de la peine de mort dans ce pays d'Asie.

La peine de mort "automatique" a été suspendue en Malaisie, par un vote du parlement lundi 3 avril. Dans ce pays, les condamnations pour certains crimes, comme les meurtres ou le trafic de drogue par exemple, débouchaient en effet "automatiquement" sur la peine capitale. Depuis 2018, la Malaisie applique un moratoire sur les exécutions, et cette nouvelle décision pourrait épargner près de 1 300 prisonniers dans le couloir de la mort en Malaisie.

Cette suppression de la peine de mort comme "peine obligatoire" pour certains crimes va permettre aux tribunaux de prononcer à la place des peines d’emprisonnement à perpétuité ou encore des châtiments corporels selon les législateurs, qui ont voté cette mesure à une écrasante majorité. En Malaisie, il y a 34 infractions pénales passibles de la peine de mort, et c’est une peine obligatoire pour onze crimes graves détaillés par le droit local. Parmi ces crimes : le meurtre, le terrorisme, le trafic de drogue. Pour l’instant, le Sénat doit encore se prononcer sur cette décision, et sauf surprise, elle devrait être validée.

Avancée majeure en Asie

Lundi 3 avril devant le parlement, le vice-ministre de la Justice a lui même déclaré que la peine capitale était irréversible et n'avait pas eu d'effet dissuasif sur le crime. Depuis plus d'une décennie maintenant, la Malaisie débat sur l'abolition de la peine capitale. Cette décision du parlement malaisien n'est donc pas une abolition de la peine de mort, mais elle reste "un pas en avant important" en matière de droit humain, selon plusieurs ONG. Elles parlent d’une avancée majeure pour la Malaisie et même en Asie du Sud-Est. Pour l’heure, dans cette région du monde, la peine de mort est abolie uniquement au Cambodge et aux Philippines.

Human Rights Watch espère notamment une influence sur les pays voisins de la Malaisie. L'année dernière, en Asie du Sud Est, Singapour a exécuté onze personnes pour des infractions liées au trafic de drogue. Le Myanmar a également prononcé ses premières condamnations à mort depuis des décennies, avec l’arrivée au pouvoir de la junte militaire.

"Il s'agit d'une percée importante qui provoquera des conversations sérieuses dans les couloirs des prochaines réunions de l'ASEAN, explique Phil Robertson, le directeur de l’ONG Human Rights Watch en Asie. La Malaisie devrait faire preuve de leadership régional en encourageant les autres gouvernements de l'ASEAN à repenser leur recours continu à la peine de mort, à commencer par Singapour qui s'est récemment lancé dans une vague d'exécutions post-Covid."

"D'autres pays de la région, comme la Thaïlande, n'ont pas utilisé la peine de mort récemment, mais doivent encore subir des pressions pour supprimer les dispositions qui autorisent le recours à la peine de mort." Phil Robertson, directeur de l’ONG Human Rights Watch en Asie à franceinfo

La Malaisie devra franchir, après cela, l'étape suivante qui consiste à abolir totalement la peine de mort, et le gouvernement devrait établir des plans sur la manière de le faire au cours de l'année à venir. Human Rights Watch et d’autres ONG disent ainsi scruter de près les prochains débats sur l’abolition la peine de mort en Malaisie.