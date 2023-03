"Si on comprend son voisin, on va mieux coexister avec lui" : un documentaire retrace l'histoire d'une radio créée en Irak, face à Daech

Un documentaire sort en France sur l'épopée de la radio Al-Salam, créée en Irak en 2015 à Erbil quand la ville était tenue par l'Etat Islamique. La radio, fondée par des Français, se veut un symbole de la tolérance.

Le film En toute liberté, une radio pour la paix est sorti mercredi 8 mars dans les salles de cinéma françaises. Ce documentaire retrace l'histoire de Radio Al-Salam, une antenne radio fondée en Irak, en 2015, pendant la guerre contre Daech.

C'est une ONG françaises qui est à l'origine de cette radio à Erbil, à 60 kilomètres de Mossoul, une ville qui était alors tenue par l'Etat islamique. Une radio vraiment unique en son genre, puisqu'elle est indépendante, tenue par aucun parti politique ni aucune organisation religieuse, ce qui est pourtant le cas pour tous les autres médias. En Irak, les chrétiens ont leur radio, les musulmans sunnites libéraux ont leur télé, tout comme certaines milices kurdes. Mais, avec Radio Al-Salam, le but est tout autre.

"Il y a des traumatismes qui sont extrêmement profonds après la guerre, qui sont très difficiles à réparer." Le réalisateur Xavier de Lauzanne à franceinfo

L'objectif, c'est de délivrer un message "le plus éloigné possible de celui que diffusait Daech", explique le directeur français de la radio, Aymeric de Chezelles. "C'est un message de coexistence, de compréhension entre les communautés, en partant du principe que si on connaît et qu'on comprend son voisin, on va mieux l'accepter et mieux coexister avec lui", développe le Français.

Le documentaire En toute liberté revient sur cette histoire et suit les sept journalistes de la rédaction. Tous sont des Irakiens ou des Syriens de communautés religieuses différentes. Et tous ont connu la guerre contre Daech. Le réalisateur Xavier de Lauzanne a "tout de suite eu envie de suivre ces journalistes, pour comprendre ce qu'ils ont apporté dans le paysage médiatique et leur singularité dans ce paysage". Pour le réalisateur, "le lien à la question de la coexistence n'est pas du tout quelque chose de facile. Les communautés vivent aujourd'hui de manière assez cloisonnée et donc le moindre petit projet qui permet de recréer du lien, qui permet de traverser ces cloisons, qui permet à des mains tendues de se rencontrer, ce sont des petits projets mais qui ont une très grande importance."