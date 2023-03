REPORTAGE. "Les ventes sont au plus bas depuis plusieurs années" : à Barcelone, les professionels de téléphone portable tentent de se reconnecter avec le public

A Barcelone, se tient jusqu'à jeudi 2 mars le Mobile World Congress, le rendez-vous annuel des professionnels de la téléphonie mobile est marqué par les difficultés du secteur.

Les allées du Mobile World Congress de Barcelone sont noires de monde. Dans les travées du salon international de la téléphonie mobile, on parle métavers, on anticipe déjà la 6G et on découvre avec surprise des cyber-chiens ou des drones géants. Pourtant, malgré les apparences, le marché du smartphone n'est pas en bonne santé.

>> Smartphone : une catastrophe écologique dans votre poche

En 2022, les ventes ont reculé de 11 %, "le marché des smartphones s'est effondré au niveau mondial en fin d'année dernière", explique Thomas Husson analyste chez Forrester. "On parle tout de même d'un peu plus d'1,1 milliard de smartphones vendus, mais, au final, les ventes sont au plus bas depuis plusieurs années", poursuit l'analyste. Thomas Husson pointe du doigt le "contexte économique qui fait que les consommateurs sont obligés de prioriser d'autres achats, d'autant plus qu'en Europe en particulier, le marché est déjà très équipé, en France plus de 90 % des consommateurs possèdent déjà un smartphone."

Ce sont surtout les constructeurs chinois qui souffrent, comme Oppo, VIVO ou Xiaomi. Mais des grandes marques comme Apple ou Samsung voient aussi leurs ventes reculer.

Succès des smartphones d'occasion

Dans le même temps, le marché de l'occasion est lui en plein essor. Les smartphones reconditionnés représentent 21 % des ventes de téléphone en France, avec 3,2 millions téléphones d'occasion vendu en 2022, c’est deux fois plus sur un an. La première explication de ce succès de la vente d'occasion, c'est l'inflation. En un an, le prix des téléphones neufs a augmenté de 12 %.

L'autre raison, c'est également la volonté des consommateurs de préserver l'environnement, 40 % des Français disent acheter un téléphone d’occasion pour réduire l’empreinte carbone.

Mais pour que ce marché passe à la vitesse supérieure, il faudra vaincre la défiance des consommateurs, le secteur réclame d'ailleurs un label européen. "Comme dans tous les produits d'occasion. La qualité et le critère principal pour le consommateur et donc avoir une lisibilité. Un peu, comme il y a eu à un moment donné dans le bio des labels bio qui permettent en fait de rassurer le client. C'est un point absolument clé pour l'avenir de notre secteur" explique Augustin Becquet, patron de Recommerce, spécialisé dans le secteur.

L'autre difficulté mise en lumière par les professionnels de l'occasion, c'est le coût exorbitant des pièces détachées, notamment chez Apple. Pour Augustin Becquet, la réglementation doit évoluer : "Nous aimerions en fait que l'Europe nous permette, un peu comme dans le médicament, d'avoir un accès à beaucoup plus de pièces de façon générique afin que nous puissions un peu soigner un peu plus de smartphone". Environ trois millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français, des téléphones qui pourraient être revendus ou, au moins, recyclés s’ils n’ont plus de valeur.