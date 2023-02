REPORTAGE. Canada : à l'occasion de la "Poutine week", on a testé l'authentique recette de ces frites au fromage arrosées de sauce

Pendant une semaine, les restaurants québécois vont rivaliser d'originalité pour proposer de nouvelles versions de ce plat populaire emblématique du pays. Mais quels sont les ingrédients d'une vraie poutine ? franceinfo vous emmène dans la cuisine d'un chef de Montréal.

La poutine, c'est cette alliance de frites et de fromage et d'un troisième ingrédient indispensable pour qualifier la poutine... de poutine ! Cette sauce brune est réalisée à partir d’un bouillon de volaille qu’on appelle au Canada un "fond brun de volaille", comme l'explique dans sa cuisine Bertrand Giguère, le chef cuisinier de "MaBrasserie", une micro-brasserie de Montréal. "D’abord, ça prend une pomme de terre de qualité, ça prend une sauce avec la bonne texture et puis un fromage frais du jour", détaille-t-il.

"La grosseur du fromage est essentielle, on a besoin d’avoir un fromage qui est frais du jour, qui n’a jamais été au frigo. On parle du fromage en grain, donc c’est un cheddar". Bertrand Giguère, chef cuisinier de "Ma Brasserie" à franceinfo

Le conseil du chef Bertrand Giguère pour une recette réussie, c’est avant tout de faire attention à la taille de la pomme de terre et de la découpe de la frite pour une bonne absorption de la sauce. Et surtout, de préparer sa poutine au dernier moment : "C’est au niveau du dressage où ça devient important dans le sens où ça prend du fromage réparti de la bonne façon au fond de l’assiette, avant de déposer les frites, pour revenir ensuite avec du fromage, pour s’assurer qu’on va avoir du fromage jusqu’à la fin de la poutine ! Et puis, on finit avec la sauce très chaude pour venir tout mouiller, voilà". En clair, la poutine doit être "montée à la pièce, sinon ce n'est pas mangeable".

C'est le début de la #poutineweek!

Au Casse-Croûte chez Line avec du poulet frit coréen

pic.twitter.com/qnXkdDiLwu — Samuel Turcotte (@Commander__Keen) February 4, 2023

La "Poutine Week" (ou "Semaine de la Poutine") au Canada n'est pas la seule semaine de l’année où les Québécois et Québécoises mangent de ce plat si particulier. D'ailleurs, c'est un peu l’équivalent du kébab en France : tout le monde (ou presque) en a déjà mangé et vous pouvez en trouver partout, confirme Bertrand Giguère : "Je pense que tous les Québécois en mangent, ça fait partie des fins de soirée, des jeunes qui sortent dans les bars, ça fait partie des fêtes d’enfance, de toutes les cantines, de tous les fast-foods... C’est un plat très populaire."

De la poutine au pop-corn ou au canard

La spécificité de cette "Semaine de la Poutine", c’est aussi que chaque restaurant propose une recette "inédite", une manière de faire vivre les restaurateurs dans une période de l’année plutôt creuse. À "MaBrasserie" par exemple, la poutine de la semaine est composée de maquereaux fumés, d’escargots de mer et d’échalotes marinées.

Et vous pouvez trouver des recettes improbables partout à travers le Canada, comme de la poutine thaïe, haïtienne, au pop-corn, ou encore au canard ! Même si, pour les puristes, on le répète, la poutine restera toujours composée de trois ingrédients : pomme de terre, fromage, et sauce.