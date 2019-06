Le royaume de Sanwi, en Côte d'Ivoire, continue à pleurer Michael Jackson 10 ans après sa mort

Le roi du Sanwi, royaume au Sud-Est de la Côte d’Ivoire, où eu lieu la cérémonie d’intronisation de Michael Jackson en tant que prince, lors de sa visite en 1992. (AMANDINE REAUX)

C’est le 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson ce mardin 25 juin. Un souvenir douloureux pour les habitants d'un royaume de Côte d’Ivoire. Le roi de la pop, afro-descendant, avait fait des tests ADN pour retrouver ses ancêtres vendus comme esclaves et ses recherches l'avaient mené en Côte d’Ivoire.

Une visite de 30 à 40 minutes

En 1992, Michael Jackson s’est donc rendu dans le royaume de Sanwi, au sud-est du pays, dans la petite ville de Krindjabo. "Il est venu avec une forte délégation, nous les avons accueillis, mais ils étaient très pressés. Ils sont restés 30 à 40 minutes", se souvient Patrick Aka, conseiller du roi Amon N’Douffou V. "Mais c'était une joie pour les membres de sa famille, tout le monde avait les larmes aux yeux." Durant cette visite express, Michael Jackson est fait prince, puisque sa "famille" a du sang royal. La photo de la cérémonie est toujours accrochée dans le salon du roi.

Sa mort brutale a été un choc pour les habitants. Le royaume a organisé des funérailles symboliques et il y a même eu des négociations avec l’ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire : le roi du Sanwi a demandé le rapatriement du corps à Krindjabo, mais la démarche n’a pas abouti.

En hommage au roi de la pop, une stèle va bientôt être construite pour permettre aux fans et aux touristes de se recueillir. Mais pas de grande cérémonie pour les dix ans de la mort du chanteur ce lundi. Le roi organise une réunion privée avec la "famille" ivorienne du défunt.

Michael Jackson, un attrait touristique pour Krindjabo

Quant aux soupçons de pédophilie qui pèsent sur Michael Jackson, le sujet met mal à l'aise les habitants de Krindjabo. "Je n'aime pas trop me prononcer là-dessus", confie Jacqueline Kadjo. "Moi je ne crois pas à tout ça." Selon le porte-parole du roi, les affaires de pédophilie sont des accusations gratuites et méchantes pour le dénigrer. Michael Jackson est un enfant du pays quoi qu’il arrive et ses habitants ne le rejetteront jamais. En Côte d’Ivoire, le sens de la famille est très fort, et ce lien avec le chanteur est aussi un attrait touristique pour le royaume. Ces dernières années, Krindjabo aurait accueilli des centaines d’afro-descendants en pèlerinage, dans cette ville surnommée le berceau de la Côte d’Ivoire.