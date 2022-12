Inde : à la tête du G20, le pays se prétend un modèle de démocratie écouter (3min)

Le 1er décembre dernier, l’inde a pris pour un an la présidence du G20, ce groupe des 20 pays les plus industrialisés. C’est une fierté pour ce pays émergent, que le gouvernement de Narendra Modi veut également utiliser pour promouvoir sa propre idéologie nationaliste, et sa version de l’histoire.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, le 7 décembre 2022 (SAJJAD HUSSAIN / AFP)

L’Inde est la " mère de la démocratie". C'est en tout cas ce qu'affirme l'un des principaux slogans de la communication gouvernementale de l'Inde autour du G20, dont l'Inde a pris la présidence le 1er décembre. Une prétention qui s’appuie sur un livre publié par le conseil indien de la recherche historique, financé par le gouvernement. Et qui soutient que l’esprit démocratique indien est né à l’époque védique, il y a plus de 3 000 ans, et a perduré avec l’établissement de conseils de villages élus. >> En Inde, le culte du Premier ministre Narenda Modi bat des records Une expression contestée par beaucoup d’historiens indiens. Tout d’abord, car les conseils de village mentionnés sont limités à un ou deux exemples, et restreints à des communautés d’élites de brahmanes ou de marchands du Xe siècle. Quant aux pratiques dites démocratiques d’il y a 3 000 ans, ces chercheurs les interprètent en se référant souvent aux textes religieux, écrits par des prêtres qui encensaient les rois en affirmant qu’ils œuvraient de manière démocratique et bienveillante. "Des idéologues au pouvoir" Cette affirmation ne serait donc pas complètement fiable historiquement, mais son objectif est surtout politique, comme l’explique Nilanjan Mukhopadhyay, écrivain spécialisé du nationalisme hindou. "Les idéologues au pouvoir ont une vision qui place les hindous au centre de l’Histoire. Ils glorifient le passé hindou pour démontrer que les musulmans sont des étrangers et des traîtres dans ce pays. Pour ce faire, ils utilisent les textes mythologiques comme preuves historiques", détaille le spécialiste. En affirmant être la mère de la démocratie, l’Inde se targue aussi d’être un modèle en la matière. Or, depuis huit ans que Narendra Modi est au pouvoir, les arrestations d’opposants au régime ont explosé et les journalistes sont poursuivis pour leurs écrits, ce qui indiquerait plutôt un déclin de la pratique démocratique en Inde.