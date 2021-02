En Suède, le déneigement est un enjeu d'égalité homme-femme

Des habitants de Stockholm marchent sous la neige, le 2 février 2021. (HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY)

Piétons et cyclistes n’ont-ils pas le droit aussi à des chaussées déneigées ? C’est la réflexion que mène la ville de Stockholm, la capitale de la Suède, depuis 2015 et son adoption du Jämställd snöjörring, ou déneigement égalitaire. Une pratique même parfois qualifiée de déneigement féministe, car la société est ainsi faite que ce sont généralement les hommes que l’on trouve le plus souvent au volant de leur voiture, quand ils rejoignent leur lieu de travail, alors que les femmes sont plus volontiers à pied, autour de chez elle, pour accompagner les enfants à l’école ou faire les courses. Même si les choses changent...

Les trottoirs sont déneigés en priorité

"On essaie de donner la priorité aux trottoirs, car il est plus difficile de marcher dans la neige que de rouler sur une route enneigée", explique ainsi, dans une rue de Stockholm, Tove Nilsson, qui travaille au bureau de la circulation de ville. Et tous les hivers, des essais sont faits pour améliorer ce déneigement : "Ce ne sont pas les mêmes machines, poursuit Tove Nilsson. Pour ce test que nous sommes en train de faire, on frotte et on sale avec une soupe de sel. Cela marche. Il n’y a plus de glace, plus de neige. C’est plus facile pour les gens qui ont des poussettes ou qui ont des problèmes pour marcher."

Les automobilistes mécontents, les piétons aussi

Résultat, ce trottoir était complètement dégagé, et même plus propre que la route à côté. L’idée n’est pas de laisser la neige barrer les routes, mais d’équilibrer les priorités. Les automobilistes, cependant, ont été les premiers à exprimer leur mécontentement. C’est bien simple : dès qu’il neige et qu’il y a des embouteillages à Stockholm, on les met sur le dos du Jämställd snöjörring.

Du côté des piétons, ou des cyclistes, on est évidemment content, même si la satisfaction n’est jamais complète. Ils sont si habitués à voir les trottoirs nettoyés après une chute de neige que quand ce n’est pas fait, ils protestent aussi. On peut le savoir car la mairie a une application qui permet aux habitants de Stockholm de signaler les chaussées verglacées, ou impraticables, ou tout autre problème dû à la neige. Depuis le début de l’hiver, elle a déjà enregistré… 2 400 plaintes.