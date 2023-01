En Pologne, Cracovie veut réduire le nombre de voitures pour améliorer la qualité de l’air

A cause des voitures ou des usines à charbon qui entourent l'ancienne capitale de la Pologne, ses habitants perdent en moyenne perdent trois ans et demi d’espérance de vie par rapport au reste de la population.

Aussi, la ville, qui compte parmi les plus polluées d’Europe, tente de faire des efforts et a déjà interdit le chauffage individuel au charbon ou les voitures dans son centre historique. C’est la première métropole de Pologne à prendre ce genre de mesures. Selon Bartosz Piłat, l’un des responsables d’une association qui contrôle la qualité de l’air en Pologne, la situation commence à s’améliorer : "Il y a dix ans, on pouvait comparer la concentration de particules fines dans l’air à Cracovie avec celle de New Delhi. Aujourd’hui, cela arrive encore, mais ce n’est pas cent jours dans l’année comme avant. C’est plus cinq ou douze jours par an."

"Environnementalisme"

C’est pour réduire la pollution que la ville a décidé de bannir les vieux véhicules dans presque toutes ces rues à partir de l’an prochain. Cracovie va progressivement réduire le nombre de véhicules autorisés dans la ville. Une fois totalement appliquée en 2026, seules les voitures essence construites après 2000 et les diesels construits après 2010 pourront rouler.

Yulia sort de sa voiture, qu’elle ne prend que de temps en temps : "Je pense que c’est une bonne chose, indique Yulia. Notamment pour le trafic et la pollution. Normalement je me déplace presque tous les jours en transports en commun." Comme cette automobiliste, la mesure est plutôt populaire. Les sondages montrent que 75 % des habitants de Cracovie sont ainsi favorables à cette nouvelle zone de transport propre. La contestation vient plus de la périphérie, car beaucoup ont peur de ne plus pouvoir aller travailler avec leur voiture par exemple. Bartek représente une association citoyenne qui s’oppose à cette nouvelle mesure. Pour lui, Cracovie ne peut pas prendre exemple sur les villes d’Europe de l’Ouest.

"La société polonaise n’est pas aussi riche que celles d’Europe de l’Ouest. Et ces gens n’ont pas les moyens de s’acheter une nouvelle voiture." Bartek à franceinfo

Bartek espère faire modifier les exigences, mais ne s’oppose pas pour autant à son application qui prévoit de réduire significativement la concentration en particules fines dans l’air. Mais d’autres associations conservatrices et catholiques s’opposent à cette zone de transport propre par principe, déjà au nom de la liberté de chacun de rouler avec sa voiture. Mais aussi car cette zone est impulsée par l’Union européenne, qui selon ces associations veut imposer son "environnementalisme" et son "néo-marxisme" à la Pologne…